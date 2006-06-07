Жириновського оголосили персоною нон-грата в Україні

Україна тимчасово заборонила в’їзд на свою територію віце-спікеру державної Думи РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ та ще кільком громадянам РФ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

У свою чергу в прес-службі МЗС України цю інформацію підтвердили, додавши при цьому, що оголошення заборони на в’їзд належить до компетенції правоохоронних органів, зокрема СБУ «але ми з ними знаходимось в постійному контакті». Крім того, в МЗС України зазначили, що у міжнародній практиці дозволяється не коментувати причини заборони на в’їзд, але важливим аспектом для прийняття такого рішення як зазначили в МЗС, встали вчинки і заяви ЖИРИНОВСЬКОГО, «які були спрямовані на руйнування цілісності держави України.

Зі свого боку з цього приводу в СБУ додали причиною на заборону стало «паплюження України з боку цього політика як незалежної держави».