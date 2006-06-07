У Раді вимкнули мікрофони

В сесійній залі парламенту вимкнено мікрофони і засідання зборів народних депутатів припинено.

Як повідомив головуючий на зборах народних депутатів, що проходили в сесійній залі, Адам МАРТИНЮК (фракція КПУ), надійшла заява за підписом трьох членів тимчасової президії ВР Івана БОКОГО (фракція СПУ), Миколи КАТЕРИНЧУКА (фракція «Наша Україна»), Олександра ТУРЧИНОВА (БЮТ), де йдеться про вимогу дотримувала Конституції України та регламенту ВРУ фракціями КПУ та Партії регіонів.

А.МАРТИНЮК підкреслив, що не відбувається жодного порушення Конституції та регламенту ВР. Він звернувся до авторів заяви, щоб вони сказали, яка саме стаття Конституції порушується, і де записано, що народні депутати не мають права проводити збори. Він також запропонував підписантам заяви повідомити, якою нормою регламенту заборонено проведення зборів народних депутатів. А.МАРТИНЮК зазначив, що було б порушенням Конституції, якби зараз в сесійній залі проводилося засідання, а народні депутати зібралися не на засідання, а на збори. Він звернувся до представників фракції КПУ та Партії регіонів, щоб 14 червня на сесійному засіданні вони висловили “своє демократичне” – “ганьба!” - таким діям з боку представників «Нашої України», БЮТ та СПУ. Під час того, як А.МАРТИНЮК це говорив, були вимкнуті мікрофони на трибуні і в президії парламенту. Після цього збори народних депутатів були закриті.

Нагадаємо, що сьогодні на вимогу фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ в роботі ВР оголошено перерву до 14 червня.