Прокуратура порушила кримінальну справу проти депутата БЮТ

Про це УНІАН повідомили к прес-службі прокуратури Київської області.

Справу порушено за ч.2 ст.342 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що зранку того ж дня працівники міліції виявили порушення вимог законодавства про вибори одним із кандидатів в народні депутати. Агітаційні матеріали вказаної особи знаходилися на проїжджій частині дороги, а не у спеціально призначеному для цього місці. Саме там між народним депутатом народного депутата з фракції “БЮТ-Батьківщина” Костянтином Бондарєвим, кількома невстановленими особами та працівником Броварського міськвідділу міліції виник інцидент.

На даний час проводяться необхідні слідчі дії.

На цю тему: У Броварах побилися народний депутат і підполковник міліції

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області розповсюдив інформацію про те, що у Броварах народний депутат К.Бондарєв внаслідок конфлікту, що виник через встановлені намети партій «УДАР Віталія Кличка» та "Батьківщина", побив підполковника міліції, заступника начальника міського управління громадської безпеки.

У свою чергу в “Батьківщині” заявили, що міліціонери побили К.Бондарєва, коли він зустрічався з мешканцями Броварів. «До присутніх на вулиці біля парку Шевченка підійшли працівники міліції і почали виривати з рук символіку Об’єднаної опозиції «Батьківщина». У народного депутата також намагалися відібрати агітаційні матеріали. При цьому К.Бондарєву спробували заламати руки і завдали кілька ударів», заявили в партії.