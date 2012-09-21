У КМДА розповіли про дві схеми розрахунку за метро на Троєщину

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, будівництво четвертої лінії метрополітену стане першим масштабним прикладом приватно-державного партнерства в Україні.

Це буде перший інфраструктурний проект, який фінансуватиметься за кошти інвестора і позбавить місто необхідності позичати кошти, заявив Р.Крамаренко.

Він зазначив, що таке партнерство у будівництві інфраструктури на сьогодні визнане у світі одним із найефективніших.

«Закон, що регулює такі відносини, прийнятий два роки тому, проте за цей час ніхто не спромігся реалізувати у країні масштабний проект за схемою приватно-державного партнерства. Адже це дуже кропітка робота, яка потребує детальних прорахунків і дуже чіткої та прозорої взаємодії з інвестором. Київ буде першим”, - сказав заступник голови КМДА.

Він нагадав, що у лютому було оголошено конкурсні торги із визначення консультанта з цього проекту. Шість компаній подали свої пропозиції на право виступити фінансовим консультантом. У липні цього року відбулося розкриття тендерних пропозицій, переможцем визнано ВАТ «Федеральний центр проектного фінансування».

За словами Р.Крамаренка, до кінця року компанія надасть на розгляд дві фінансові моделі будівництва та роботи нового метрополітену. Вони будуть ретельно розглянуті спеціалістами та представлені громаді. Обидві моделі – за принципом державно-приватного партнерства.

Перша - концесія – за такого підходу інвестор повертатиме вкладені кошти за рахунок виручки від проданих квитків й отриманої різниці в тарифі від міста (адже вартість проїзду сьогодні нижча за економічно обґрунтований тариф), при цьому експлуатантом виступатиме приватна компанія.

Друга фінансова схема – це договір життєвого циклу. У такому випадку інвестор отримуватиме кошти з міського бюджету протягом 15-20 років, а експлуатантом виступатиме комунальне підприємство «Київський метрополітен».

При цьому Р.Крамаренко підкреслив, що нова лінія метро залишатиметься у власності територіальної громади Києва за будь-яких умов.

Він також зазначив, що вартість проїзду на новій лінії метро буде такою ж самою, як і на інших.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня КМДА уклала меморандум з Внєшекономбанком Росії щодо фінансування будівництва метро на Троєщину.

В інтерв’ю журналістам перший заступник начальника Головного управління економіки та інвестицій Роман Качур повідомив, що, згідно з меморандумом, російська сторона братиме участь у фінансуванні нової гілки метро в Києві шляхом залучення коштів групи «ВЕБ», а також коштів інших інвесторів.

Загальна вартість робіт, згідно з затвердженою на сьогодні документацією, становить 12 млрд грн.

У меморандумі вказано, що проект має бути реалізований протягом 5 років.

Також Р.Качур запевнив журналістів, що залучення інвесторів до будівництва нової гілки метро в столиці та підписання відповідної угоди з Внєшекономбанком Росії не передбачає підвищення вартості проїзду в підземці.