У КВУ бачать, що виборці бояться офіційно повідомляти про порушення

Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник голови комітету виборців Віталій Тесленко.

«Коли ми говоримо про багато сигналів і багато порушень, ми забуваємо, що коли питання доходить до того, щоб люди, конкретно, не просто сигналили, про те, що їх примушують, а щоб написали заяву в правоохоронні органи, таких людей знаходиться буквально одиниці, потрібно звертатися особисто. В нас працює в офісі гаряча лінія, туди дзвонять, повідомляють про ті, чи інші речі, які вони вважають, що є порушенням під час виборчої компанії. І коли ти просиш, якісь речі, які можуть бути цікаві для правоохоронних органів України їм повідомити, вони кажуть – повідомляйте самі. Ми кажемо, називайте прізвища, давайте напишемо заяву, ми будемо про це повідомляти – 99 відсотків людей взагалі відмовляються говорити про те, що вони будуть фігурувати десь в заявах про ці порушення», - заявив Тесленко.