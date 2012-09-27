Тігіпко порахував пенсіонерів, які користуються інтернетом
15:44, 27 вересня 2012Політика
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В Україні близько 1 млн пенсіонерів користуються інтернетом.
Тігіпко нарахував мільйон
Про це віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко заявив під час виступу на конференції «Україна: перемагати завдяки інформаційним технологіям» у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі урядовця.
С.Тігіпко зазначив, що на сьогодні в Україні інтернетом користуються понад 17 млн осіб у віці від 15 років, при цьому темпи зростання інтернет-аудиторії одні з найвищих у Європі.
Кількість інтернет-користувачів серед пенсіонерів, за його словами, за останні три роки зросла більш ніж утричі і становить близько 1 млн осіб.
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