Тігіпко порахував пенсіонерів, які користуються інтернетом

15:44, 27 вересня 2012
Політика
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В Україні близько 1 млн пенсіонерів користуються інтернетом.

Тігіпко нарахував більше мільйолна

Про це віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко заявив під час виступу на конференції «Україна: перемагати завдяки інформаційним технологіям» у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі урядовця.

С.Тігіпко зазначив, що на сьогодні в Україні інтернетом користуються понад 17 млн осіб у віці від 15 років, при цьому темпи зростання інтернет-аудиторії одні з найвищих у Європі.

Кількість інтернет-користувачів серед пенсіонерів, за його словами, за останні три роки зросла більш ніж утричі і становить близько 1 млн осіб.

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