Опозиція вимагає, щоб влада відзвітувала про виконання бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні лідер Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив на прес-конференції у Хмельницькому.

“Нині з’явилася інформація, що дефіцит державного бюджету зріс утричі і становить 16 мільярдів гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року. Окрім Держстат зафіксував реальне падіння розміру середньої заробітної плати – на 78 гривень. Промислове виробництво впало на 5 відсотків. Таким чином, у нас склалася дуже сумна економічна картина і ми вимагаємо доповісти Президента і уряд, як виконуватиметься держбюджет до кінця року”, - сказав він.

А.Яценюк також висловив занепокоєння ситуацією з виплати заробітних плат бюджетникам, вчителям і лікарям.

Він також додав, що наразі невідомим залишається курс гривні щодо долара, який буде закладений в державному бюджеті на наступний рік.

“Однак керівник фракції регіонів Єфремов заявив, що курс зросте до 8,4 гривень за долар. Не думаю, що він фахівець з банківської справи, але, вважаю, що щось чув про падіння курсу національної грошової одиниці”, - наголосив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету України в січні-серпні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився більш як утричі - до 16,655 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду – 319,651 млрд грн, витрати – 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду – 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.