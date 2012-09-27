Новий представник ЄС в Україні надіється на незворотність демократичних змін

Як повідомили УНІАН в прес-службі Представництва ЄС в Україні, про це Я.Томбінський написав у своєму вітальному слові для відвідувачів веб-сайту Представництва ЄС в Україні.

«Я зроблю усе можливе для поглиблення відносин між ЄС та Україною», - написав він.

Я.Томбінський зазначив, що найближче майбутнє буде позначене виборами, а також правовою і конституційною реформами. «Зважаючи на це, рішення, до яких вдасться Україна, допоможуть зміцнити впевненість у незворотності демократичних змін у країні», - додав він.

Я.Томбінський зауважив, що має намір оптимально використати можливості, які надають «угоди, щодо яких ЄС та Україна провели переговори, зокрема щодо потенційних переваг, доступних у рамках Європейської політики сусідства».

За його словами, Європейський Союз та його країни-члени можуть надати усі необхідні знання та допомогу для українських інституцій, правових установ та зацікавлених сторін, які діють в економічному і торговельному середовищі, для наближення до європейських законів і стандартів. «Десятиріччя європейської інтеграції засвідчили, що вона здатна бути ефективним інструментом для модернізації країн, для усунення бар’єрів і стереотипів, що роз’єднували нації нашого континенту протягом сторіч, а також для кращого використання потенціалу всіх держав, що йдуть шляхом інтеграції», - зазначив він, додавши, що Україна, як незалежна держава з добре освіченими людьми, хоче бачити втілення своїх амбіцій і цілей і вона в змозі скористатися сповна тими можливостями, які їй дає європейська перспектива.

Я.Томбінський почав виконувати обов’язки Голови Представництва Європейського Союзу в Україні з 1 вересня 2012 року.