Хорошковський доручив прийняти у жовтні все необхідне для спрощення євровіз

Перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський доручив міністрам до кінця жовтня завершити ухвалення усіх актів в рамках виконання першої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.Хорошковського, про це він сказав сьогодні на засіданні Координаційного центру з виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

Зокрема, це стосується законодавства щодо запровадження документів з біометричними даними, захисту персональних даних, питання щодо спеціально уповноваженого органу з антикорупційної політики, а також приєднання до Протоколу ООН від 2001 року проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї.

В.Хорошковський наголосив на особистій відповідальності міністрів за розробку та супровід відповідних актів в рамках безвізового діалогу.

За результатами цієї роботи буде підготовлено Третю доповідь України про прогрес в реалізації Плану дій, яка стане основою для прийняття Євросоюзом рішення про перехід до другої (імплементаційної) фази Плану дій.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на саміті у листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства та реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку та громадянських прав та свобод.