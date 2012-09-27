Лазаренко поривається в Україну, але зважатиме на волю влади

Про це він сказав у інтерв'ю журналу Forbes, відповідаючи на питання, що деякі українці вважають, що йому не дозволять повернутися додому після завершення терміну ув'язнення, який закінчується вже в листопаді.

«Я повернуся відразу ж, як тільки будуть улагоджені всі юридичні моменти. Але ви маєте розуміти: моє повернення залежить не від особистого бажання, а від політичної волі української влади», - сказав П.Лазаренко.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ТСН з посиланням на фахівця зі зв'язків із громадськістю Федерального бюро в'язниць США Кріса Бурке повідомила, що колишній прем'єр-міністр України П.Лазаренко буде звільнений із в'язниці у Сполучених Штатах 1 листопада 2012 року.

ТСН нагадує, що раніше П.Лазаренко збиралися випустити на волю 11 січня 2012 року.

К.Бурке не повідомив, чому змінено строк ув'язнення колишнього прем'єр-міністра України, пославшись на свою некомпетентність в цьому питанні.

П.Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію «Громада».

П.Лазаренко був арештований у США в лютому 1999 року з панамським паспортом і провів у в'язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу у розмірі 65 млн. доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися до американської в'язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

Американська прокуратура звинувачувала П.Лазаренка у вимаганні, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн. доларів.

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що П.Лазаренко буде арештований, як тільки опиниться на території України.