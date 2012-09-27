У Києві дали концерт легенди фільму «В бой идут одни старики»

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Поміж багатоповерхівками столиці прокотилася вантажівка воєнних часів з імпровізованою сценою у причепі, з якої живі легенди декламували вірші щонайменше двом сотням глядачів. Вони змінилися зовні, але так само молоді душею", йдеться в сюжеті.

У кіно Алім Федоринський хвацько сперечався з Леонідом Биковим, а сьогодні, зізнається, згадує кожне слово Бикова і кожен момент знімань: "Він його зробив своїм серцем, своєю душею. Хоча й пожив недовго".

Олександр Немченко глядачам запам'ятався своєю увагою до прекрасної статі. Тепер зі сцени твердить, що для співочої ескадрильї - важливіше небо: "Ну а девушки, а девушки потом".

Не зраджує прекрасній статі на користь неба хіба що актор Рустам Сагдуллаєв, він же Ромео, який і зараз співає про любов. Актори твердять, що старіти і не доведеться, адже славетній стрічці незабаром обіцяють продовження подарувати.

"Зараз в нас йде дискусія, з чого починати. Чи спочатку відновити у пам'яті, як знімався фільм, чи почати відразу знімати кіно", - пояснив народний депутат України Олександр Третьяков.

Самі герої обіцяють у фільмі багато нових красивих пісень.