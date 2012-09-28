У ВР зареєстрували законопроект про надання англійській мові статусу регіональної

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний документ зареєстровано 28 вересня.

Документом передбачається доповнити список регіональних мов англійською.

Зокрема, Г.Москаль зазначає, що згідно із Законом "Про засади державної мовної політики", "держава сприяє розвитку багатомовності, вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед тих, які є офіційними мовами Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій". Серед шести офіційних мов ООН - англійської, арабської, іспанської, китайської, російської та французької - найбільш поширеними в Україні є російська та англійська.

Водночас, за словами депутата, у переліку регіональних мов або мов меншин, викладених в частині 2 статті 7 Закону України "Про засади державної мовної політики", англійська мова, на відміну від російської, відсутня.

Як вважає Г.Москаль, повідомили УНІАН у його прес-службі, «відсутність в переліку регіональних мов англійської - обмежує права її носіїв, які компактно проживають, зокрема, в столиці та інших великих містах України. Серед іншого такі громадяни позбавлені права збирати підписи щодо визнання англійської регіональною».

«А загалом - думаю, що в нинішніх умовах вивчення англійської більш прийнятне для українців, ніж вивчення російської. Хоча б тому, що Європа для нас ближча за Азію», - підсумував Г.Москаль.