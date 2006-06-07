До кінця тижня в Україні - не спекотно і не холодно

8 червня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. На Прикарпатті та Закарпатті пройдуть окремі невеликі короткочасні дощі; вранці та вдень у східних, Дніпропетровській областях, Криму та Приазов’ї дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. На решті території переважно без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі у західних та північних областях 5-10°, на решті території 10-15°, на сході до 18°; вдень 19-24°, у західній частині 15-20°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 9-10 червня у східних областях утримається хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ, вночі 9 червня пройде дощ, місцями сильний, подекуди грози, град. Температура вночі 9 червня 10-15°, 10 червня 8-13°; вдень 19-24°. Вітер західний з переходом на північний, 7-12 м/с, вночі 9 червня місцями пориви 15-20 м/с.

На решті території мінлива хмарність, переважно без опадів, лише у західних, а 9 червня вдень місцями і у північних областях очікуються невеликі короткочасні дощі (в Карпатах та на Прикарпатті помірні). Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°; на півдні вночі 8-13°, вдень 20-25°; у західних областях вночі 3-8°, вдень 14-19°, в Карпатах 6-11°. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

11 червня - переважно без опадів, лише вдень у західних областях, на Вінниччині та місцями у східній частині країни невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 5-11°, на узбережжі морів до 14-16°; вдень 19-25°.

12 червня вночі у північних та центральних областях, вдень в Україні пройдуть дощі. Температура вночі 8-14°; вдень 17-23°, у північних та центральних областях 11-17°.

У м.Києві та столичній області 8 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 20-22°; по області вночі 5-10°, вдень 19-24°.

9-10 червня мінлива хмарність утримається. Без істотних опадів, лише вдень 9 червня місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.

11 червня - без опадів; температура суттєво не зміниться. 12 червня часом дощ; температура вночі 8-13°, вдень 12-17°.