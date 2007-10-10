Стецьків заявляє, що Янукович з Бойком провернули аферу

Ситуація, що склалася в газовій сфері прямо загрожує національній безпеці України і вимагає негайного втручання вищих посадових осіб держави, Генеральної прокуратури і має стати першочерговим предметом розгляду нового парламенту, йдеться у заяві члена блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Тараса СТЕЦЬКІВА, переданій агентству УНІАН.

Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що “так звані домовленості, досягнуті Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 9 жовтня у Москві про погашення газового боргу перед РАТ “Газпром” – це остання афера його уряду, який незабаром піде у відставку”.

За його словами, таким чином, “по суті, була завершена багатоходова комбінація, яка має на меті поставити взимку на коліна українську економіку в питанні газозабезпечення, створити непереборні труднощі для майбутнього демократичного уряду у паливній сфері, суттєво підірвати міжнародний імідж України з енергетичних питань”.

На думку Т.СТЕЦЬКІВА, першим етапом “цієї афери”, що розроблялась керівництвом Мінпаливенерго, стали “браві рапорти чиновників влітку 2007 року про закачування в українські підземні сховища рекордної (близько 32 млрд. куб. м) кількості газу на зимовий період”. Він зазначає, що “при цьому уряд і його паливний міністр свідомо замовчували, що левова частка цього газу належить не українським чи напівукраїнським газотрейдерам”. За його словами, тепер стає зрозуміло, що газу, який належить НАК “Нафтогаз” у сховищах практично немає.

Як заявляє Т.СТЕЦЬКІВ, другим етапом “афери” стало оголошення, зроблене РАТ “Газпром” 3 жовтня цього року, про наявність українського боргу у розмірі 1,3 млрд. дол., а потім - 2 млрд. дол.

“Та швидкість і поспіх, з якими український уряд визнав цей борг, яскраво свідчить, що йому було чудово відомо про накопичення та існування такого боргу, але уряд приховував цей факт від суспільства, що є злочином”, йдеться у заяві. Т.СТЕЦЬКІВ наголошує, що і досі політикум та суспільство не отримали відповіді, звідки взявся цей борг, яка його структура, хто несе відповідальність за таке господарювання.

За його словами, “третім і головним етапом виявилися так звані домовленості про погашення “боргу”. За його словами, борг “РосУкрЕнерго” буде віддано газом, який зберігається в українських підземних газових сховищах. Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що завдяки ряду “нехитрих комбінацій російський газовий монополіст сконцентрує в українських ПГС дійсно рекордну кількість свого газу і зможе диктувати ціну українським споживачам”.

Як зауважив член НУ-НС, у такій ситуації, якщо українські державні монополії НАК “Нафтогаз” і “Укртрансгаз” не погасять своєї заборгованості перед “УкрГазЕнерго”, може реально постати питання про визнання їх банкрутами і передачу майна за борги.

На думку Т.СТЕЦЬКІВА, це приведе до того, що взимку Україна, не маючи власного газу в ПГС, буде вимушена купувати його в “Газпрому” на його умовах.

“Різко зростає небезпека втрати за борги газотранспортної системи України, переходу під фактичне управління “Газпрому” підземних сховищ газу”, йдеться у заяві.

Т.СТЕЦЬКІВ зазначає, що таким чином напередодні формування нового українського уряду, який має намір ліквідувати газові оборудки, “Газпром” страхує себе від усунення з ринку “РосУкрЕнерго” та “УкрГазЕнерго”, перебираючи на себе їх активи».