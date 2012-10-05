Букмекери оцінили шанси Тимошенко здобути Нобеля

На другому місці у букмекери розмістили американського солдата Бредлі Менінґа, який викрав і передав порталові WikiLeaks 250 тисяч конфіденційних документів дипвідомства США, пише Польське радіо.

Нині Бредлі Менінґ перебуває під арештом, очікуючи судового процесу.

Американський солдат потіснив на третє місце нині ув’язнену екс-прем’єрку України Юлію Тимошенко.

А на четвертому місці серед кандидатів на Нобелівську премію миру - єгиптянка Мегі Ґобран, яку часто називають Матір’ю Терезою з Каїру. Вона несе допомогу найбіднійшим дітям і жителям каїрських сламсів.

Підсумовує першу п’ятірку потенційних лауреатів Нобелівської премії кубинський лікар, один з головних борців за права людини – Оскар Еляс Біскет Ґонзалес. Він за свою діяльність у в’язницях відсидів 9 років.

Нагорода вручатиметься наступної п’ятниці. Лауреат повинен прибути до Стокгольма, де 7 грудня отримає у парламенті цю престижну нагороду, а також в Осло, де 12 грудня вручатиметься Нобелівська премія миру.