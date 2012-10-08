У ПАРЄ здивувались аргументам сестри Льовочкіна

Про це Репс заявила в інтерв'ю Комерсанту-Україна.

Співдоповідачка ПАРЄ по Україні каже, що ситуацію з ув'язненими має вирішити сама українська влада, але останнім часом у неї є відчуття, що обіцянки президента України про те, що він розгляне можливість політичного рішення, коли Тимошенко пройде всі апеляційні рівні, які він давав раніше, тепер знову не поспішають виконувати. "Ми не бачимо ознак того, що сьогодні в Києві є політична воля для вирішення цієї проблеми з використанням, наприклад, механізму амністії ... Кілька місяців тому у нас була дискусія з президентом Віктором Януковичем з цього приводу. Він чітко заявив: якщо всі рівні апеляції для Юлії Тимошенко будуть пройдені, а це на сьогодні вже відбулося, він розгляне можливість політичного рішення. Днями ж у мене в Страсбурзі була дуже цікава дискусія з Юлією Льовочкіною, яка залишила враження, що тепер у Києві очікують, щоб остаточне рішення було прийнято Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ). Але ця позиція для нас неприйнятна! ЄСПЛ - це не "ще один рівень" української юстиції ", - заявила Репс.

"Розгляд справи в ЄСПЛ може зайняти значний час, оскільки в суду тривалі процедури. І це в жодному разі не є виправданням для того, щоб президент Янукович відкладав прийняття рішення. Тож ми досі чекаємо від нього тих позитивних кроків, які він, здавалося, був готовий здійснити. Найбільш реальним шляхом уявляється амністія, оскільки помилування у випадку з Юлією Тимошенко буде проблематичним.

Ситуація зі справою Юрія Луценка трохи відрізняється, адже вже є висновок ЄСПЛ про те, що його затримання було незаконним ", - додала співдоповідачка ПАРЄ.

Говорячи про можливість введення санкцій щодо України, Мейліс Репс сказала, що це крайній захід, до якого вдадуться тільки після того, як діалог з країною повністю зупиниться. "Ніхто не накладає на країну санкції до виборів. Зараз ми спрямовуємо всі сили, щоб підтримати проведення в Україні вільних та чесних виборів. Ми беремо до уваги той факт, що лідери опозиції залишаються у в'язниці, що ЗМІ у вашій країні не вільні, і для нас це неприйнятно, але ми сподіваємося, що зможемо вплинути на це, підтримуючи вільні вибори. Ми також відзначили безлад, який у вас був з жеребкуванням квот у виборчих комісіях. І виправдання, які ми почули в Україні з цього приводу, здаються нам дуже дивними ", - сказала Мейліс Репс.

Співдоповідачка по Україні вважає, що на відміну від Росії, в Україні ніколи не можна чітко спрогнозувати результат парламентських виборів. Репс вважає це непоганим фактом функціонування демократії. "Україна дуже часто після виборів опинялася в центрі уваги Європи, і я не думаю, що цього разу буде винятком. Україна відрізняється від інших країн, що знаходяться під моніторингом ПАРЄ, своєю непередбачуваністю ... І в цьому сенсі у вас демократія непогано функціонує", - вважає Репс.