Сьогодні київський суд дозволив проводити мітинги під час Євро-2012

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Київського регіонального штабу ОО «Батьківщина», посилаючись на відповідне рішення суду.

Зокрема, за даними прес-центру, сьогодні судом була розглянута скарга на заборону проведення під час Євро-2012 у Києві масових заходів біля НСК «Олімпійський», винесена Окружним адмінсудом Києва 11 червня 2012 року.

«Внаслідок дії цього рішення сталося декілька сутичок між опозицією та співробітниками правоохоронних органів», - йдеться у повідомленні.

Так, нагадали в «Батьківщині, 12 липня співробітники спецпідрозділу «Беркут» з 18.00 до 19.00 утримували активістів наметового містечка, розташованого на Хрещатику, перешкоджаючи їм вийти для проведення акції протесту. «Згодом, вже біля стадіону «Олімпійський», «беркутівці» оточили кільцем опозиціонерів, які прямували до НСК, та протримали їх в облозі більше 2-х годин», - зазначається в повідомленні.

Як прокоментував сьогоднішнє судове рішення керівник Київського штабу опозиції, народний депутат Юрій Одарченко, «не пройшло і півроку, як, розглянувши апеляційну скаргу, суд дійшов висновку - обмеження у проведенні мирних заходів є незаконним, а вимоги КМДА є нічим не підтвердженими. Лише через 4 місяці судова система визнала: в Україні не діють нормативні акти СРСР, а синці й образи, зламані прапори та розірвані банери – помилка».

Як повідомлялося, 11 липня Окружний адмінсуд Києва задовольнив прохання КМДА на заборону проведення мирних заходів у період проведення Євро-2012. У своєму зверненні до суду КМДА зазначала, що проведення будь-яких мирних заходів у цей час призведе до масових заворушень і може завадити охороні порядку під час підготовки та проведення футбольних матчів. У своєму рішення суд посилався на Постанову Президії Верховної Ради СРСР 1988 року.