Дефіцит держбюджету виріс до 14%

Дефіцит Державного бюджету України збільшено до 31,130 млрд грн, або на 3,9 млрд грн, які будуть спрямовані для компенсації “Нафтогазу України” різниці в тарифах на імпортований газ. Це передбачено Законом України №5308-VI (набрав чинності з 11 жовтня п.р.), яким внесено зміни до Закону “Про Державний бюджет України на 2012 рік”.





Закон також передбачає скорочення випуску облігацій внутрішньої державної позики для викупу додаткової емісії акцій «Нафтогазу» до 6 млрд грн з 9,9 млрд грн.

Іншим законом, суму перерахування Національним банком України (НБУ) до держбюджету у 2012 році збільшено на 72 млн. грн — до 11,541 млрд грн.

В цілому, відповідно до поправок до держбюджету (7 законів), які були проголосовані Верховною Радою 2 жовтня і набрали чинності з 11 жовтня п.р., доходи держскарбниці збільшено на 1,4% - до 372,259 млрд грн, витрати — на 1,4%, до 404,298 млрд грн.

Довідка УНІАН. Бюджет на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.