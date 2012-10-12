У Києві обстріляли агітаційний намет Чорновола

Про це Українській правді повідомила прес-служба депутата.

Як йдеться в повідомленні, на Позняках невідомі випустили близько тридцяти куль з пневматичної зброї в намет з агітаційною продукцією.

"Очевидно, що стріляли для того, щоб налякати. І для того, щоб не відбулася моя зустріч із виборцями. Слава Богу, що не влучили у людей, які знаходились поруч", - заявив Чорновіл.

Депутат викликав міліцію, яка зафіксували факт обстрілу.

