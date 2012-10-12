У Києві обстріляли агітаційний намет Чорновола

10:25, 12 жовтня 2012
Політика
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У Дарницькому районі столиці невідомі обстріляли агітаційний намет депутата Тараса Чорновола, який балотується до Верховної Ради по 212 округу у Києві.

Чорновіл

Про це Українській правді повідомила прес-служба депутата.

Як йдеться в повідомленні, на Позняках невідомі випустили близько тридцяти куль з пневматичної зброї  в намет з агітаційною продукцією.

"Очевидно, що стріляли для того, щоб налякати. І для того, щоб не відбулася моя зустріч із виборцями. Слава Богу, що не влучили у людей, які знаходились поруч", - заявив Чорновіл.
Депутат викликав міліцію, яка зафіксували факт обстрілу.
 

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