Азаров вирішив деньок поагітувати
10:56, 12 жовтня 2012Політика
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Азаров узяв одноденну відпустку для спілкування з виборцями у Миколаївській області.
Микола Азаров вирішив офіційно поагітувати
Лідер Партії регіонів, прем'єр-міністр України Микола Азаров 12 жовтня узяв одноденну відпустку для спілкування з виборцями у Миколаївській області.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.
Під час поїздки до Миколаєва М.Азаров ознайомиться з ходом реконструкції скверу «Пролетарський» і роботою дитячого спортивного містечка.
Крім того, лідер Партії регіонів дасть інтерв'ю Миколаївській обласній телерадіокомпанії і поспілкується з партійним активом Миколаєва.
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