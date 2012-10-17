Польща вимагає від РФ покарати тих, хто злив фото жертв Смоленської катастрофи

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі.

Згідно з повідомленням, глава польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський доручив провести спеціальну розмову на цю тему з послом Росії у Польщі, яка відбулася сьогодні.

"Заступник міністра Єжи Помяновський від імені уряду Польщі висловив послу Олександру Алєксеєву обурення з приводу опублікування в інтернеті зроблених працівниками російських служб шокуючих фотографій тіл жертв урядового літака в Смоленську 10 квітня 2010 року", - поінформували в прес-службі.

МЗС Польщі наголосив, що очікує від російської влади "рішучих дій для негайного з’ясування справи та покарання винних".

Водночас, згідно з повідомленням, польська влада позитивно оцінила те, що російські служби заблокували низку порталів, де були поширені ці фото.

За даними польських ЗМІ, фото, на яких були зображені спотворені тіла жертв Смоленської трагедії, з’явилися в інтернеті ще 28 вересня на кількох порталах в Росії, Україні, Німеччині та США.

"Українська та російська влада заблокували портали, де були ці фото, а дві останні країни не зробили цього, пояснивши це чинним законодавством, - повідомляє TVN24.

Цю справу розслідує польське Агентство внутрішньої безпеки та прокуратура.

Водночас, за даними польського порталу niezaleznа.pl, ці фото зробили працівники російського Міждержавного авіаційного комітету (МАК), котрий розслідував причини катастрофи польського урядового літака.

Як повідомляють польські ЗМІ, на фото зображені тіла на місці катастрофи та у морзі і серед них нібито є теж тіло Президента Польщі Л.Качинського.

Глава польського МЗС закликав польські засоби масової інформації не оприлюднювати ці фотографії.