Нардеп-регіонал одружується з телеведучою (фото)

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Якщо хочете, вважайте мене безпартійним, тому що чіткої відповіді, залишився я в партії чи мене виключили з партії я дотепер не одержав”, - сказав В.Коновалюк.

Він зазначив, що віддав ПР 12 років і вважає себе людиною, яка належить до її прогресивного крила і хотів зробити партією європейського типу.

“З політики я не йду, я беру тайм-аут і сподіваюся, то вже з новими силами і вже в колі однодумців я прагнутиму впливати, щоб моя країна, моя батьківщина не животіла, як животіє зараз”, - зазначив В.Коновалюк. При цьому він не повідомив, з якими політичними силами має намір співпрацювати.

Водночас він висловив думку, що на виборах до Верховної Ради 28 жовтня буде дуже низька явка виборців. На думку політика, ситуація в економіці є складною, а детального плану розвитку країни уряд не має.

Сам В.Коновалюк планує найближчий час присвятити своєму особистому життю, оскільки на 27 жовтня у нього призначено весілля. Як повідомляють ЗМІ, Коновалюк одружується з телеведучою Валерією Ушаковою.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня в ЗМІ з'явилася інформація, що ПР виключить В.Коновалюка зі своїх лав за порушення партійної дисципліни

За словами керівника Донецького обласного виборчого штабу ПР, народного депутата Олександра Касянюка, позбавлення членства ПР стане для В.Коновалюка покаранням за порушення партійної дисципліни: він висунув свою кандидатуру в одномандатному виборчому окрузі №60 з центром Волноваха Донецької області і таким чином склав конкуренцію офіційному висуванцеві від ПР, генеральному директорові «Донецьксталі» Олександру Риженкову.

12 жовтня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію В.Коновалюка як кандидата в народні депутати. Він балотувався як самовисуванець в одномандатному виборчому окрузі № 60 (м. Волноваха, Донецька область).