Нацрада зобов'язала кабельників повернути ТВі

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

"Повідомляємо, що 8 жовтня 2012 року вступили в силу Правила формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги (надалі - Правила), затверджені рішенням Національної ради від 29 серпня 2012 року No1260", - цитує лист-звернення до кабельних провайдерів Українська правда.

"Відповідно до пункту 5 Правил, у перехідний період від аналогового до цифрового формату мовлення склад універсальної програмної послуги включає програми телерадіоорганізацій, які здійснюють аналогове та/або цифрове мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі", - вказує Нацрада.

"Таким чином, в силу затверджених Національною радою Правил, телевізійний канал має бути віднесеним до складу програм універсальної програмної послуги за умови, що телеканал здійснює аналогове та/або цифрове мовлення, та мовлення здійснюється на території розташування відповідної багатоканальної телемережі", - вказує телеканал.

"Відповідно до діючої ліцензії, власником якої є ТОВ "Телерадіокомпанія "ТелеРадіоСвіт" (телеканал ТВі), наша телекомпанія відповідає встановленим критеріям для віднесення її програм до складу програм універсальної програмної послуги", - додали на ТВі.

Частиною дев’ятою статті 39 закону "Про телебачення і радіомовлення" встановлено, що провайдер зобов’язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити такі програми до всіх пакетів програм.