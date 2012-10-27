ЗМІ: У МЗС немає легітимних причин, щоб висловлювати протест щодо Развозжаева

Про це ZN.UA повідомило джерело в українському зовнішньополітичному відомстві.

«МЗС України не має в своєму розпорядженні інформації, наданої правоохоронними органами України, яка давала б нам підстави звертатися до російської сторони з проханням дати роз'яснення з приводу ситуації, що виникла навколо пана Развозжаєва», - повідомило джерело.

Більш того, зазначив співробітник МЗС, за інформацією Державної прикордонної служби, Л.Развозжаєв залишив територію України добровільно.

«Відповідно, в українського зовнішньополітичного відомства на даний момент немає легітимних причин для того, щоб висловлювати протест або якимось іншим чином реагувати, звертаючись до МЗС Російської Федерації», - заявив співрозмовник тижневика.

Як зазначає видання, в ситуації з Л.Развозжаєвим представників європейських країн і міжнародних організацій насторожує те, що український МЗС не збирається направляти ноту в російське зовнішньополітичне відомство, а історія з опозиціонером не обговорювалася на зустрічі президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна (у Москві 22 жовтня - УНІАН).

Це зміцнює впевненість західних дипломатів у тому, що операція російських спецслужб пройшла в тісній взаємодії з українськими органами. Приміром, операція американців із ліквідації в Пакистані лідера «Аль-Каїди» Усами бін Ладена викликала міжнародний скандал і на довгі місяці затьмарила відносини стратегічних партнерів, адже Вашингтон порушив суверенітет країни.

У Києві ж лише обіцяють «уважно вивчити питання» і не роблять стосвно Москви ніяких рішучих кроків, підкреслює видання.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим та опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

У Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН повідомили, що жодних заяв до столичної міліції про зникнення цієї людини не надходило. Пізніше у міліції повідомили, що до Солом’янського райуправління київської міліції від адвоката Л.Развозжаева надійшла заява щодо здійснення неправомірних дій стосовно його підзахисного.

21 жовтня Басманний районний суд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня. Його утримують в одиночній камері СІЗО «Лєфортово».

За словами помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Астахова, Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну й під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

25 жовтня начальник УЗГ МВС України Володимир Поліщук не виключив, що стосовно Л.Развозжаєва в Україні діяли силові структури інших країн, про що можна зробити висновок з відео, оприлюдненого російськими телеканалами. Він додав, що у Міністерстві внутрішніх справ України не володіють інформацією про те, у який спосіб і за яких обставин Л.Развозжаєв залишив територію України.

26 жовтня в СБУ повідомили, що проводять перевірку причин в'їзду Л.Развозжаєва в Україну, законності й статусу його перебування на території нашої держави, обставин і мети термінового виїзду до Росії.