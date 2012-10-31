Власенко: Тимошенко дозволили поговорити лише з однією людиною

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив її захисник Сергій Власенко.

«Їй дозволили поговорити лише з однією людиною», - сказав С.Власенко, додавши, що Ю.Тимошенко не дозволяли робити телефонні дзвінки через те, що вона оголосила голодування.

Крім того, він додав, що тюремники вже давно не дозволяли їй розмовляти по телефону, хоча вона має на це повне право.

«Згідно зі 110 статтею Кримінально-виконавчого кодексу, будь-яка особа, яка знаходиться в місцях позбавлення волі, має право на необмежену кількість телефонних дзвінків без обмеження часу розмови», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, в ДПтС заявили, що Ю.Тимошенко, яка наразі перебуває у ЦКЛ "Укрзалізниці" в Харкові, на її прохання у винятковому порядку було надано можливість здійснити телефонний дзвінок.

«Засуджена поспілкувалась з однією особою протягом години», - повідомили в пенітенціарній службі.

Довідка УНІАН. 29 жовтня Ю.Тимошенко заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.