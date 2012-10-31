Тюремники: про примусове годування Тимошенко не може бути й мови

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України з посиланням на помічника голови ДПтСУ Ігоря Андрушка.

«Наразі в нас немає жодних підстав застосовувати примусове годування до засудженої Ю.Тимошенко. По-перше, тому що вона вживає рідину, по-друге, у палаті, де вона перебуває, є продукти в холодильнику, які постійно передають їй її родичі, а по-третє, з цього приводу в нас немає жодних рекомендацій лікарів», - сказав помічник голови ДПтСУ.

За його словами, до примусово годування в пенітенціарних установах вдаються вкрай рідко.

«По відношенню до засудженої Ю.Тимошенко така можливість не розглядається ще й тому, що ми розуміємо, з ким маємо справу, добре знаємо про її намагання постійно влаштовувати провокації проти співробітників пенітенціарної служби. Відповідно, про застосування жодних силових заходів не може бути й мови», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.

30 жовтня заступник начальника управління ДПтС в Харківській області Андрій Латинський сказав, що рішення про примусове годування Ю.Тимошенко будуть приймати лікарі в залежності від стану її здоров'я. Зараз із ув'язненою проводяться роз'яснювальні бесіди, зазначив він.

«Є інструкція, яка передбачає примусове годування, але до цього примусового годування є певні процедури, я вже їх назвав: це роз'яснювальні бесіди, це постійне спостереження за її поведінкою і станом здоров'я з боку лікарів», - зазначив А.Лапинський.

Сьогодні, 31 жовтня, захисник екс-прем’єра Сергій Власенко застеріг представників ДПтС від примусового годування Ю.Тимошенко.

Він наголосив, що відповідно до Європейської конвенції з прав людини, примусове годування прирівнюється до тортур.