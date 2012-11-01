Поляки хочуть міжнародну комісію задля рослідування Смоленської катастрофи

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить оприлюднені сьогодні дані опитування, проведеного компанією MillwardBrown SMG/KRC для TVN24.

У замах на життя Л.Качинського, який мав імідж антиросійського політика, вірять 36% опитаних, натомість 56% респондентів вважають катастрофу літака трагічним збігом обставин.

При цьому "однозначно" вірять у замах на життя Л.Качинського 17% опитаних, абсолютно не вірять - 31%.

Водночас більшість поляків - понад 60% опитаних - виступають за створення міжнародної слідчої комісії, яка б остаточно встановила усі обставини катастрофи урядового Ту-154 поблизу Смоленська. Проти цієї ідеї виступило близько третини респондентів, половина з яких "категорично".

Більшість опитаних також висловилися за те, щоб прокуратура, яка розслідує причини авіакатастрофи, частіше та якісніше інформувала про хід розслідування.

Телефонне опитування MillwardBrown SMG/KRC провела 31 жовтня, загалом було опитано 1002 осіб.

Як повідомляв УНІАН, газета Rzeczpopolita 30 жовтня написала, що польські експерти виявили на фрагментах президентського Ту-154, що зазнав катастрофи у Смоленську у квітні 2010 року, сліди вибухівки.

Видання повідомляло, що вибухові речовини могли потрапити на літак після його падіння на землю або під час транспортування уламків на аеродром, зазначаючи, що на місці катастрофи раніше знаходили вибухівку, що застосовувалась у роки Другої світової війни.

Лідер найбільшої опозиційної партії у Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що ці дані підтверджують версію про вбивство його брата, Президента Леха Качинського та інших 95 польських громадян.

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Я.Качинський своїми заявами про Смоленську трагедію "нищить Польщу".

Польська військова прокуратура того ж дня спростувала інформацію газети про виявлення на уламках Ту-154 слідів тротилу та нітрогліцерину.

Довідка УНІАН. Офіційні польська та російська комісії, що розслідували причин катастрофи президентського літака, у своїх висновках написали, що екіпаж Ту-154 під час посадки у Смоленську припустив низку помилок, внаслідок яких машина опинилася на висоті кількох метрів над землею, де зачепила крилом березу, яка надламала його, й це призвело до катастрофи.

Водночас політики польської опозиційної партії "Право і справедливість", співзасновником якого був загиблий президент Лех Качинський, вважають справжньою причиною трагедії "два вибухи", які зруйнували літак.