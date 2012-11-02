Голова Фонду Конрада Аденауера: вибори в Україні не можуть вважатися чесними

Про це голова Фонду Конрада Аденауера, колишній Президент Європейського парламенту Ганс-Герт Пьоттерінг написав у листі до лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Вже з самого початку, з моменту Вашого ув’язнення було зрозуміло, що вибори не можуть проходити чесно. Виходячи з цього, я хочу ще раз запевнити Вас у своїй повазі та підтримці», - йдеться у листі.

«Попри те, що в багатьох регіонах та в столиці Києві Ваш блок завоював найбільшу прихильність, Ваші кандидати по мажоритарних округах, порівняно з кандидатами Партії регіонів, мали складнішу ситуацію, адже в умовах вельми складної виборчої кампанії їм довелося боротися з підкупом електорату та зловживанням адміністративним ресурсом», - написав голова Фонду Конрада Аденауера.

Г.-Г.Пьоттерінг високо оцінив результат, який отримала на парламентських виборах опозиція, і привітав з цим Ю.Тимошенко.

«Своїм рішенням український народ відзначив роботу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» та засвідчив, що велика частина населення асоціює себе з Вашим партійним блоком у програмному та персональному плані», - підкреслив голова Фонду Конрада Аденауера.

Він також висловив думку, що «результати виборів показали: перехід від суто пропорційної виборчої системи до змішаної для Об’єднаної опозиції пов’язується з викривленням волевиявлення народу не на її користь.

«Від імені Фонду Конрада Аденауера хочу запевнити Об’єднану опозицію «Батьківщина» у нашій подальшій підтримці», - наголосив Г.-Г.Пьоттерінг.