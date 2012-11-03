За подіями у Первомайську порушили дві кримінальні справи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам у Києві начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

За його словами, наразі ситуація в ОАК спокійна.

Як сказав В.Фаринник, у зв'язку з подіями, що відбулися в Первомайську, порушено дві кримінальних справи за фактами, пов'язаними з порушеннями правопорядку. "Це необхідно розслідувати. Можливо, надалі буде порушено справу і прокуратурою", - додав він.

В.Фаринник наголосив, що дії спецпідрозділу МВС "Беркут" були вимушеними у зв'язку з тим, що присутні в окрузі не могли порозумітися.

"На сьогодні там тихо. У суді всі ці питання розглядаються, і з ранку було рішення. Конфлікти вирішено і вже протистоянь немає", - заявив він.

На запитання журналістів про те, чи проводитиметься перевірка законності дій міліції в Первомайську, В.Фаринник відповів: "Усі заяви учасників виборчого процесу, пов'язані з порушеннями тих, хто є керівниками комісій, а також заяви про дії співробітників міліції, ці всі звернення подано в прокуратуру кандидатами в депутати, їхніми представниками. Ясно, що й наші дії (міліції) також перевіряються. Крім того, міліція сама проводить перевірки правильності і адекватності дій наших співробітників у тій чи іншій ситуації".

На уточнююче питання, чи буде цим займатися Генеральна прокуратура, Ф.Фаринник додав, що найімовірніше, перевірку проводитиме місцева прокуратура, однак, якщо будуть звернення в ГПУ, можливо, центральний апарат сам проводитиме деякі перевірки.

При цьому В.Фаринник утримався від відповіді на запитання, чи буде порушено справу щодо народного депутата Геннадія Москаля. "Я не даватиму оцінку діям Москаля. Це компетенція прокуратури", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області суд ухвалив рішення витребувати в ОВК №132 оригінали протоколів або їх копії для розгляду в суді під час слухання позову кандидата Анатолія Пешехонова, який заявив про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру.

У Первомайській виконавчій службі ухвалили рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що таким чином суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого минулої ночі силовим діями бійці «Беркута» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

Народний депутат Г.Москаль, який прибув до Первомайська, забрав винесені з ОВК №132 протоколи і повернув їх у будівлю міськвиконкому, де працює комісія.

2 листопада ОВК звернулася до суду з клопотанням про відміну постанови про витребування протоколів для розгляду їх у залі суду. Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів в окрузі №132 у залі суду.

Сьогодні, 3 листопада, о 6.00 Миколаївський окружний адмінсуд відхилив позов про визнання незаконним протоколу про результати голосування в 132-му окрузі.

За попередніми даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів, в окрузі №132 перемагав опозиційний кандидат Аркадій Корнацький. За добу дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Трав’янка.