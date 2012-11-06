З фракції БЮТ-Батьківщина вийшов депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

При цьому не було вказано причину виходу депутата із фракції.

Як відомо, Ю.Сербін обирався до парламенту за списком БЮТ під номером 81.