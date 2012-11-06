З фракції БЮТ-Батьківщина вийшов депутат
10:11, 06 листопада 2012Політика
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Народний депутат України Юрій Сербін вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина".
Юрій Сербін обирався під номером 81
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир Литвин.
При цьому не було вказано причину виходу депутата із фракції.
Як відомо, Ю.Сербін обирався до парламенту за списком БЮТ під номером 81.
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