"Свобода" не дозволить комуністам пройти Хрещатиком
23:07, 06 листопада 2012Політика
2881 0
Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявляє, що вони мають намір не дати комуністам пройти Хрещатиком 7 листопада в рамках святкування чергової річниці Жовтневої революції.
Свобода не дозволить комуністам пройти Хрещатиком
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок заявив, виступаючи на мітингу біля будівлі Центральної виборчої комісії.
"Завтра комуністи хочуть пройти Хрещатиком. Ми вважаємо, що цей день є днем пам'яті політичних репресій. Ми поставимо на Майдані Незалежності стенди і розповідатимемо про ці події", - повідомив він.
О.Тягнибок вважає, що Україні необхідно за прикладом Польщі ухвалити закон про заборону комуністичної і нацистської ідеології та провести процес над комунізмом, аналогічний Нюрнберзькому трибуналу.
За його словами, цю ініціативу "Свободи" підтримують парламентарії з інших європейських країн, зокрема депутати Європарламенту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter