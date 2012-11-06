"Свобода" не дозволить комуністам пройти Хрещатиком

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок заявив, виступаючи на мітингу біля будівлі Центральної виборчої комісії.

"Завтра комуністи хочуть пройти Хрещатиком. Ми вважаємо, що цей день є днем пам'яті політичних репресій. Ми поставимо на Майдані Незалежності стенди і розповідатимемо про ці події", - повідомив він.

О.Тягнибок вважає, що Україні необхідно за прикладом Польщі ухвалити закон про заборону комуністичної і нацистської ідеології та провести процес над комунізмом, аналогічний Нюрнберзькому трибуналу.

За його словами, цю ініціативу "Свободи" підтримують парламентарії з інших європейських країн, зокрема депутати Європарламенту.