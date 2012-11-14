Адвокати подали касаційну скаргу на вирок Іващенку

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

«Сьогодні ми подали касаційну скаргу на вирок Іващенку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ, оскільки вважаємо, що наш підзахисний невинний у скоєнні інкримінованого йому злочину, за який він був засуджений», - сказав адвокат.

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Довідка УНІАН. 12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод».

14 серпня колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок В.Іващенку, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік.