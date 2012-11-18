Свободівець заявив, що ПР домалювала собі 10%

Про це він заявив в ефірі "5 каналу".

"Партія регіонів реально отримала десь 20 відсотків голосів, решту - це наслідок фальсифікацій, наслідок домальовок...", - повідомив він.

Мірошниченко відчуває, що Януковичу не гарантоване місце у другому турі Президентських виборів-2015.

На тему: Свобода готова голосувати з ПР і комуністами

"Я категорично не згоден із тими політологами, з тими нострадамусами політичними, які говорять про те, що Януковичу гарантовано присутність у другому турі виборів. Навіть за наявності трьох-чотирьох кандидатів від опозиції, Януковичу абсолютно не гарантовано місце у другому турі виборів", - заявив свободівець.