Посол: Саміт Україна-ЄС відбудеться за будь-яких умов

Про це він повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

«Саміт Україна-ЄС відбудеться за будь-яких умов. Найближчими днями будуть оприлюднені дати його проведення», - зазначив дипломат, коментуючи появу низки повідомлень в польських ЗМІ щодо того, що Євросоюз не має мотивації проводити цього разу саміт з Україною.

Як повідомляв УНІАН, традиційно Україна та ЄС проводять саміт один раз на рік. Останній саміт відбувся в середині грудня 2011 року в Києві. Цього року початок роботи над підготовкою до саміту з європейського боку було затримано з метою дочекатися результатів парламентських виборів.