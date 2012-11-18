Посол: Саміт Україна-ЄС відбудеться за будь-яких умов
16:39, 18 листопада 2012Політика
5168 0
Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявляє, що дату саміту Україна-ЄС буде оприлюднено найближчим часом.
Єлісєєв невдовзі обіцяє назвати дату Саміту
Про це він повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.
«Саміт Україна-ЄС відбудеться за будь-яких умов. Найближчими днями будуть оприлюднені дати його проведення», - зазначив дипломат, коментуючи появу низки повідомлень в польських ЗМІ щодо того, що Євросоюз не має мотивації проводити цього разу саміт з Україною.
Як повідомляв УНІАН, традиційно Україна та ЄС проводять саміт один раз на рік. Останній саміт відбувся в середині грудня 2011 року в Києві. Цього року початок роботи над підготовкою до саміту з європейського боку було затримано з метою дочекатися результатів парламентських виборів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter