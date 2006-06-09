На Донеччині отруїли дітей у дитсадку
11:50, 09 червня 2006Політика
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СЕС проводить протиепідемічні заходи.
8 червня у селі Миколай-Поле Костянтинівського району Донецької області з дитячого садка "Аист" до інфекційного відділення міської лікарні м. Дружківка з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 16 дітей віком від 2 до 5 років.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання - вживання неякісних продуктів харчування. Стан перебігу захворювання середньої важкості.
В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС України у Донецькій області.
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