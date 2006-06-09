На Донеччині отруїли дітей у дитсадку

8 червня у селі Миколай-Поле Костянтинівського району Донецької області з дитячого садка "Аист" до інфекційного відділення міської лікарні м. Дружківка з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 16 дітей віком від 2 до 5 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання - вживання неякісних продуктів харчування. Стан перебігу захворювання середньої важкості.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС України у Донецькій області.