Лазаренко може потрапити до в`язниці 1 серпня?

Винесення у США вироку колишньому главі уряду України Павлу ЛАЗАРЕНКУ перенесено на 1 серпня.

Про це повідомила секретар федерального суду міста Сан-Франциско Моніка ТАТСОН, передає ІТАР-ТАСС.

Зокрема, за її словами, намічене на 9 червня винесення в Сан-Франциско вироку П.ЛАЗАРЕНКУ не відбудеться – воно відкладено. Новою датою виголошення вироку визначено 1 серпня цього року о 10.00 ранку за місцевим часом (20.00 за київським часом).

Про причини чергового перенесення дати не повідомляється.

Як повідомлялося, П.ЛАЗАРЕНКО очолював уряд України в 1996-1997 роках. Він був арештований у США в 1999 році і провів за гратами в очікуванні процесу близько 4 років. У червні 2003 року він був випущений під заставу, а в лютому 2004 року в Сан-Франциско почався процес за його справою.