Через Феодосію Крим втратив до 50% путівок

Глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК вважає, що через дестабілізацію суспільно-політичної ситуації Крим втратив від 30 до 50% путівок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.РИБАЧУК заявив сьогодні на брифінгу в Сімферополі.

«Феодосія сьогодні стала Меккою політичного туризму, - зазначив глава Секретаріату Президента. - Можливо, політичний туризм і дає комусь дивіденди, але… можна говорити, що вже сьогодні Крим втратив приблизно від 30 до 50% путівок туристів».

За словами О.РИБАЧУКА, його дивує позиція політичної сили, яка одержала більшість місць у Верховній Раді АРК і дестабілізує ситуацію в автономії (йдеться про Партію регіонів – УНІАН). «Дуже небезпечний курс узяла та політична сила, яка хоче і надалі вести курс на конфронтацію, - заявив керівник Секретаріату глави держави. - Тобто, мене дивує логіка тих політиків, які розгойдують човен, в якому сидять».

Як повідомляв УНІАН, другий тиждень жителі Феодосії і представники проросійських політичних сил блокують порт, куди зайшов американський корабель. На борту корабля - спецтехніка і устаткування, підготовлені для вдосконалення тренувальної бази Старокримського полігону Військово-морських сил України.

8 червня близько 20 народних депутатів від Партії регіонів прибули до Криму для участі в антинатівському мітингу у Феодосії.

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що "люди в Криму встали на захист Конституції і інтересів держави".

Водночас голова Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по рекреаційному, санаторно-курортному комплексу і туризму В’ячеслав ЗАХАРОВ 6 червня заявив, що російські курортники відмовляються від путівок до Криму, побоюючись ситуації, яка склалася в АРК у зв`язку з підготовкою до проведення міжнародних військових навчань «Сі Бриз 2006».