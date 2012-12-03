Експерт: Янукович підводить риску під своїми зобов'язаннями перед «донецькими»

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Тарас Березовець.

«Янукович відправив у відставку весь склад Кабміну навмисно. Таким чином, він підвів риску під усіма зобов'язаннями перед «старими донецькими», Ахметовим, Фірташем. Тепер він заводить нову команду і з чистого аркушу починає формування нового складу Кабінету міністрів. А наступний склад Кабміну – це виборчий штаб кампанії 2015 року. Янукович починає цю кампанію вже зараз», - зазначив Т.Березовець.

При цьому він підкреслив, що до Кабміну, швидше за все, повернуться прем'єр Микола Азаров, а також міністри освіти і науки Дмитро Табачник та інфраструктури Борис Колесніков.

«Микола Азаров свій пост збереже, як мінімум протягом декількох місяців, а то й року. Йому немає альтернативи. Повернуться до Кабміну Дмитро Табачник і Борис Колесніков. Всі решта підуть працювати в парламент», - упевнений експерт.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи можуть нинішній голова НБУ Сергій Арбузов або секретар РНБО Андрій Клюєв очолити уряд, політолог сказав: «Віктор Янукович не призначатиме Сергія Арбузова, щоб не повторювати досвід Сергія Кирієнка, колишнього прем'єр-міністра Росії, при якому трапився дефолт 1998 року. В Україні вірогідність негативного сценарію розвитку економіки в 2013 році дуже висока. А крім того, парламентська більшість не підтримає представника так званої «молодої команди», - упевнений Т.Березовець. «Щодо Андрія Клюєва, то зараз розглядаються три варіанти його призначення – на посаду прем'єр-міністра, першого віце-прем'єр-міністра або глави Адміністрації Президента», - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, В.Януковіч 3 грудня підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України і Кабінету міністрів України».

Як зазначається в документі, «керуючись статтею 115 Конституції України і відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України, постановляю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, наслідком якої є відставка всього складу Кабінету міністрів України».