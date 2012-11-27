Ультрас «Динамо» кажуть, що правоохоронці почали під них копати
Правоохоронці збирають інформацію про учасників акції «Свободу Павличенкам».
Силові структури збирають інформацію щодо представників руху «Ультрас Динамо (Київ)», які беруть активну участь в акції «Свободу Павличенкам».
Про таке в ефірі «5 каналу» заявив представник руху «Ультрас Динамо (Київ)» Тарас Кузьменко.
«На сьогодні ми знаємо, що силові структури збирають інформацію про учасників акції. Поки якихось подальших дій не було», - заявив Кузьменко.
Як повідомляв УНІАН, У неділю в Києві проходила акція протесту на підтримку Дмитра та Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді Шевченківського райсуду Сергія Зубкова. В київському парку імені Шевченка зібралося близько 3000 осіб, які називають вирок Павличенкам несправедливим. Акцію організували фанати київського "Динамо".