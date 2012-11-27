Ультрас «Динамо» кажуть, що правоохоронці почали під них копати

Силові структури збирають інформацію щодо представників руху «Ультрас Динамо (Київ)», які беруть активну участь в акції «Свободу Павличенкам».

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив представник руху «Ультрас Динамо (Київ)» Тарас Кузьменко.

«На сьогодні ми знаємо, що силові структури збирають інформацію про учасників акції. Поки якихось подальших дій не було», - заявив Кузьменко.

Як повідомляв УНІАН, У неділю в Києві проходила акція протесту на підтримку Дмитра та Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді Шевченківського райсуду Сергія Зубкова. В київському парку імені Шевченка зібралося близько 3000 осіб, які називають вирок Павличенкам несправедливим. Акцію організували фанати київського "Динамо".