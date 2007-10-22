НУ-НС просить ВАСУ дати дозвіл на оприлюднення результатів виборів

Представники блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” звернулися з клопотанням до Вищого адміністративного суду України скасувати заборону на офіційне оприлюднення результатів дострокових парламентських виборів в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ вони надали сьогодні на судовому засіданні колегії суддів ВАСУ.

Як зазначається у клопотанні, озвученому представником НУ-НС в суді Валерієм КАРПУНЦОВИМ, на думку блоку, розгляд позову (мається на увазі п’яти політичних партій до ЦВК – УНІАН) не може вплинути на результати виборів, навіть в разі визнання протиправними дій ЦВК, протокол ЦВК (мається на увазі про результати виборів) не може бути скасований.

Крім того, як зазначається в клопотанні, не скасування ухвали про заборону офіційного оприлюднення результатів виборів може призвести до незапланованих витрат бюджетних коштів, оскільки затримка з оприлюдненням результатів виборів призведе до продовження роботи окружних виборчий комісій та дільничних виборчих комісій, які відповідно до закону мають припинити свою діяльність відповідно через двадцять та п’ятнадцять днів після оприлюднення результатів виборів.

Разом з тим, автори клопотання вбачають, що «дії позивача спрямовані не на встановлення істини, а на затягування процесу шляхом зловживання процесуальними правами».

У свою чергу, представники в суді позивачів категорично не погодилися з вимогами цього клопотання, натомість представники ЦВК зазначили, що це клопотання обґрунтоване і тому має бути задоволене.

Таку ж думку висловили і представники БЮТ у ВАСУ.

Наразі для вирішення питання стосовно задоволення чи незадоволення зазначеного клопотання колегія суддів пішла до нарадчої кімнати.