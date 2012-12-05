"Батьківщина" не збирається об'єднуватися із "Свободою" та УДАРом

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів з приводу чуток щодо нібито об’єднання навколо «Батьківщини» і створення єдиної партії з тими, хто входив в Об’єднану опозицію.

М.Томенко наголосив: «Партія «Батьківщина» не ухвалювала рішення про об’єднання з іншими політичними партіями, які йшли разом з нами на виборах і про створення єдиної партії». «Я не прогнозую і вважаю, що було б не правильно ні тепер, ні в майбутньому міняти лідера політичної партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко», - наголосив М.Томенко і додав: «Я не знаю, щоб в «Батьківщині» готувалося рішення про звільнення Тимошенко з посади голови партії і призначення на цю посаду когось іншого».

М.Томенко підкреслив, що «вакансій на посаду голови партії «Батьківщина» в нас немає, Ю.Тимошенко продовжує її очолювати».