Ляпіна: Україні не вдасться уникнути серйозної девальвації гривні

08:15, 05 грудня 2012
Політика
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Україні не вдасться уникнути стрімкої, неконтрольованої девальвації національної валюти вважає народний депутат Ксенія Ляпіна.

Ксенія Ляпіна налаштована не так оптимістично

Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».

"У України ще на початку 2012 року зберігалась можливість зробити девальвацію більш-менш плановою, зараз наприкінці 2012 року я такої можливості не бачу", - заявила Ляпіна.

"Якщо навіть уряд, досить оптимістично налаштований  тоді, коли подавав бюджет, дав курс 8,5, то зрозуміло, що девальвація буде значно глибша», – додала нардеп.

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