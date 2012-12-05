Ляпіна: Україні не вдасться уникнути серйозної девальвації гривні
08:15, 05 грудня 2012Політика
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Україні не вдасться уникнути стрімкої, неконтрольованої девальвації національної валюти вважає народний депутат Ксенія Ляпіна.
Ксенія Ляпіна налаштована не так оптимістично
Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».
"У України ще на початку 2012 року зберігалась можливість зробити девальвацію більш-менш плановою, зараз наприкінці 2012 року я такої можливості не бачу", - заявила Ляпіна.
"Якщо навіть уряд, досить оптимістично налаштований тоді, коли подавав бюджет, дав курс 8,5, то зрозуміло, що девальвація буде значно глибша», – додала нардеп.
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