Ляпіна: Україні не вдасться уникнути серйозної девальвації гривні

Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».

"У України ще на початку 2012 року зберігалась можливість зробити девальвацію більш-менш плановою, зараз наприкінці 2012 року я такої можливості не бачу", - заявила Ляпіна.

"Якщо навіть уряд, досить оптимістично налаштований тоді, коли подавав бюджет, дав курс 8,5, то зрозуміло, що девальвація буде значно глибша», – додала нардеп.