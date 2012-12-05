Ігор Суркіс розповів, хто цікавиться Артемом Мілевським
Київське «Динамо» не має жодної офіційної пропозиції щодо трансферу нападника Артема Мілевського. Президент Динамо Ігор Суркіс вважає авторами інформації про «попит» на Мілевського агентів футболіста.
«Динамо» не отримало жодної пропозиції по Мілевському, а інформація про інтерес до нього з боку «Бешикташа», «Фіорентини» та «Ліверпуля» - це нагнітання ситуації агентами футболіста. Про це заявив президент «Динамо» Ігор Суркіс, повідомляє Проспорт із посиланням на dynamo.kiev.ua.
«Я хочу бачити перед собою хоч один факс від будь-якого клубу, який хотів би придбати Мілевського», - заявив Суркіс.
Нагадаємо, раніше президент «Динамо» публічно заявив про те, що Мілевського виставлено на трансфер.
«Мілевському будемо шукати нову команду. Сподіваємося, що у нас це вийде. Може, хтось захоче його купити. Ми його відпустимо - немає питань. Нам потрібні гравці, які будуть сидіти на лаві запасних, щоб підсилювати гру команди, а не просто сидіти як манекени. Можете вважати, що Мілевський офіційно виставлений на трансфер», - цитував Суркіса УНІАН.
У ЗМІ одразу з'явилися повідомлення, що форвардом зацікавилася низка клубів. А найбільше Артема сватають нібито у Туреччину.