Ігор Суркіс розповів, хто цікавиться Артемом Мілевським

«Динамо» не отримало жодної пропозиції по Мілевському, а інформація про інтерес до нього з боку «Бешикташа», «Фіорентини» та «Ліверпуля» - це нагнітання ситуації агентами футболіста. Про це заявив президент «Динамо» Ігор Суркіс, повідомляє Проспорт із посиланням на dynamo.kiev.ua.

«Я хочу бачити перед собою хоч один факс від будь-якого клубу, який хотів би придбати Мілевського», - заявив Суркіс.

Нагадаємо, раніше президент «Динамо» публічно заявив про те, що Мілевського виставлено на трансфер.

«Мілевському будемо шукати нову команду. Сподіваємося, що у нас це вийде. Може, хтось захоче його купити. Ми його відпустимо - немає питань. Нам потрібні гравці, які будуть сидіти на лаві запасних, щоб підсилювати гру команди, а не просто сидіти як манекени. Можете вважати, що Мілевський офіційно виставлений на трансфер», - цитував Суркіса УНІАН.

У ЗМІ одразу з'явилися повідомлення, що форвардом зацікавилася низка клубів. А найбільше Артема сватають нібито у Туреччину.