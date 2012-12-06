Працівники Академії наук сьогодні пікетують Кабмін

Про це голова профспілки працівників НАН Анатолій Широков повідомив на прес-конференції в УНІАН.

«Президія ЦК профспілки працівників НАН України ухвалила рішення про проведення (акції) 6 грудня, а саме на цей день заплановано голосування по бюджету, пікетування під Кабінетом міністрів і Верховною Радою», - сказав він.

А.Широков повідомив, що 7 листопада НАН України направила міністру фінансів України листа з пропозиціями щодо видатків за загальним фондом на 3 млрд 792 млн грн, в тому числі необхідних видатків на оплату праці - 2 млрд 599 млн грн.

«3 грудня Кабмін схвалює і передає до Верховної Ради України проект держбюджету на 2013 рік, в якому для НАН України по загальному фонду заплановано всього 2 млрд 570 млн грн, що на 29 млн менше, ніж необхідно на одну лише оплату праці», - сказав А.Широков.

Він зазначив, що НАН України вимагає фінансування за загальним фондом на рівні, передбаченому проектом держбюджету для Генеральної прокуратури і Служби безпеки України, а саме - 3,2 млрд грн.

А.Широков прогнозує, що в пікетуванні візьмуть участь близько 1 тис. осіб. «Я думаю, що десь під тисячу людей ми зберемо», - зауважив він.