На виборах до Севастопольської міськради є лідер...

На виборах до Севастопольської міської ради з великим відривом лідирує Партія регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови міської територіальної виборчої комісії Валерій КОНОПЛЬОВ в інтерв’ю журналістам повідомив, що на даний момент опрацьовано протоколи 40 виборчих дільниць, ще 10 протоколів дільничних виборчих комісій щойно ще прийнято. Згідно з даними 40 протоколів, «з дуже великим відривом лідирує Партія регіонів», її результат поки що тримається на позначці близько 50 відсотків. Далі йдуть Блок Наталії Вітренко і та Руський блок.

За словами В.КОНОПЛЬОВА, основними скаргами севастопольців під час виборів були не включення в списки виборців. За приблизними даними з цієї причини не проголосувало 1,5-2 тисячі чоловік. Крім того, через великі черги на дільницях люди не хотіли чекати, і йшли геть. Проте, поки що, немає підстав для того, щоб робити висновок про визнання виборів не дійсними, зазначив В.КОНОПЛЬОВ.