Виконувач обов’язків секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир ГОРБУЛІН заявляє, що Україна самостійно проведе військові навчання в Криму, якщо ВР не дасть згоди на проведення міжнародних навчань.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому в.о. секретаря РНБО наголосив сьогодні під час брифінгу в Секретаріаті Президента України.

Зазначивши, що рішення РНБО про проведення міжнародних військових навчань буде виконуватися якщо Верховна Рада на це дасть згоду, В.ГОРБУЛІН наголосив: «але якщо навіть ВР не дасть згоду, то Міністерство оборони України ці навчання буде проводити власними силами – без запрошення військових з інших країн».

При цьому, зазначив В.ГОРБУЛІН, Україна дуже багато втрачає. «Це не питання іміджу, це питання військової підготовки, і за останні роки це був один з найкращих прикладів, коли наші військові відпрацьовували як командно-штабні навчання, так і безпосередньо навчалися в польових умовах», - зазначив в.о. секретаря РНБО.

Нагадаємо, що 7 червня заступник міністра оборони Леонід ПОЛЯКОВ заявив, що багатонаціональні військові навчання «Сі Бриз» будуть перенесені до іншої країни, якщо Верховна Рада на надасть згоди на допуск іноземних військ на територію України.

З приводу неприйняття Верховною Радою України рішення щодо допуску збройних сил іноземних держав для участі у спільних навчаннях із ЗСУ цього року на території України Міністерством оборони Великої Британії прийнято відповідну заяву. У ній зокрема, йдеться, що 7 червня 2006 р. Верховною Радою України було прийнято рішення перенести наступне засідання на 14 червня. Таким чином, до тих пір ВР не матиме можливості поставити на голосування закон щодо допуску збройних сил іноземних держав для участі у спільних навчаннях цього року на території України.

Також у заяві британського оборонного відомства зазначається, що, «на жаль, за обставин, що склалися, ми домовилися з Міністерством оборони України відкласти наше спільне навчання Військово-повітряних сил “Тугий вузол”, яке планувалося для проведення у Миколаєві у період з 14 до 26 червня. Однак Велика Британія та Україна продовжуватимуть виконувати активну програму співробітництва у військовій галузі, і ми маємо намір провести це навчання у майбутньому, коли на це буде отримано відповідне рішення парламенту України».