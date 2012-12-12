Прихильники Тимошенко прийшли під ВР вимагати звільнення екс-прем’єра

Прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко пікетують Верховну Раду з вимогою звільнити лідера опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікеті беруть участь близько 30 осіб. Учасники акції тримають великий плакат з написом: «Депутати виконайте передвиборчу обіцянку звільнити Юлію Тимошенко». Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочинає свою роботу новообрана ВР.

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