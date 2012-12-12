Прихильники Тимошенко прийшли під ВР вимагати звільнення екс-прем’єра
09:57, 12 грудня 2012Політика
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Прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко пікетують Верховну Раду з вимогою звільнити лідера опозиції.
Прихильники Тимошенко прийшли під ВР
Як передає кореспондент УНІАН, у пікеті беруть участь близько 30 осіб.
Учасники акції тримають великий плакат з написом: «Депутати виконайте передвиборчу обіцянку звільнити Юлію Тимошенко».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочинає свою роботу новообрана ВР.
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