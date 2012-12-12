У київській міліції заявляють, що «Беркут» до ВР ніхто не викликав
17:37, 12 грудня 2012Політика
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Бійців спецпідрозділу «Беркут» до Верховної Ради ніхто не викликав, вони зранку в складі працівників патрульно-постової служби забезпечували охорону громадського порядку у зв’язку з відкриттям сесії парламенту нового скликання.
У міліції кажуть, що Беркут був вже зранку для запобігання правопорушенням
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, коментуючи заяву лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, який вимагав встановити, хто і навіщо викликав до ВР спецзагін міліції.
«Ніхто «Беркут» до парламенту не викликав, він ще зранку в складі ППС брав участь у забезпеченні правопорядку, щоб унеможливити та запобігти будь-яким можливим правопорушенням, що могли б виникнути під час першого дня роботи нового складу парламенту», - зазначили в міліції.
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