Портнов хвалить новий КПК і каже, що вже інші держави такий хочуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав радник Президента України Андрій Портнов.

«Хочу заспокоїти наших опонентів: зупинення, призупинення або перенесення в часі Кримінального процесуального кодексу не буде», - заявив він.

За словами А.Портнова, існує багато спекуляцій та маніпулятивної інформації щодо норм нового КПК.

Зокрема, сказав А.Портнов, не відповідає дійсності повідомлення, що нібито після вступу в дію цього КПК громадянам потрібно завжди при собі мати паспорт. Також не відповідає дійсності те, що сьогодні правоохоронні органи можуть здійснювати обшуки без дозволу суду.

Він підкреслив, що на сьогодні КПК працює у повному обсязі і в ньому немає жодної норми, яку б неможливо було виконувати.

«Якщо відкинути всю дезінформацію щодо нового кодексу, то перший місяць його роботи, попри негативні прогнози, не призвів до жодної системної помилки, і ми вважаємо, що Кримінальний процесуальний кодекс працює у повному обсязі і є найбільш успішним документом у галузі кримінального провадження України», - сказав А.Портнов.

За його словами, до України вже звертаються інші держави з проханням поділитись досвідом щодо реформування кримінальної юстиції.