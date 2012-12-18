Пшонка каже, що СІЗО розвантажили на 6 тисяч людей

Як повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, за словами генпрокурора, запровадження нового Кримінального процесуального кодексу вже має позитивні результати. Зокрема, переглянуто запобіжні заходи, обрані обвинуваченим, унаслідок чого розвантажено слідчі ізолятори більше ніж на 6 тисяч осіб.

Також В.Пшонка повідомив, що за останній час значно покращено матеріально-побутові умови та медико-санітарне забезпечення установ попереднього ув’язнення та виконання покарань, що сприяло зниженню рівня смертності на 11%. (Водночас, в інформації не уточнюється, із якими даними порівнюються наведені показники – УНІАН).

Однак, В.Пшонка наголосив, що наразі не всі положення нового законодавства активно застосовуються. Зокрема, це стосується обрання таких заходів як домашній арешт і застава, укладення угод про примирення та визнання вини.

«Тому я вважаю за необхідне вимагати від міліції відходити від шаблонів, до яких вони звикли. Усе, що передбачено Кримінальним процесуальним кодексом, повинно використовуватися повною мірою», - підкреслив генпрокурор.

Водночас, він зазначив, що стосовно осіб, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, необхідно застосовувати жорсткі запобіжні заходи. «Для виконавців тяжких та особливо тяжких злочинів прокурори повинні вимагати арешт. Також наше завдання вживати максимально дієвих заходів для захисту прав та інтересів потерпілого», - сказав В.Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, новий Кримінальний процесуальний кодекс набув чинності 20 листопада 2012 року.